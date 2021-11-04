Стали известны подробности взрыва машины в Челябинске

Автомобиль стоял во дворе. Фото: Владислав Ивин

Стали известны подробности ЧП со взрывом машины на Северо-Западе Челябинска. В багажнике находился баллон с пропаном. Водитель в это время был в салоне автомобиля.

Как стало известно, водитель машины — газосварщик, поэтому баллон с пропаном и другое оборудование находилось в багажнике. Один из баллонов взорвался.

Автомобиль покорежило, пострадали и соседние машины. Сам владелец не получил серьезных травм.

Напомним, что взрыв прогремел во дворе дома на улице Стартовая. Машина была припаркована близко к многоэтажке и тротуару.

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