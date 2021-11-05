От коронавируса в Челябинской области умерли 30 человек

Из больниц выписали 200 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки в Челябинской области коронавирус подтвердился еще в 554 человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 113 413 случаев заболевания. Из больниц выписали 200 человек, на лечении остаются 16 529 человек.

По данным на утро 5 ноября в Челябинской области от коронавируса умерли 30 человек.

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