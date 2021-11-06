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Общество6 ноября 2021 16:25

В Челябинске на рабочем месте скончался полковник полиции

Его тело обнаружили утром
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Кузенков работал в ФСКН. Фото: 2gis

Кузенков работал в ФСКН. Фото: 2gis

В Челябинске скончался заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД, полковник полиции Михаил Кузенков. Его тело сослуживцы обнаружили утром на рабочем месте.

По предварительным данным, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. Слова поддержки родным Кузенкова высказали в руководстве регионального ГУ МВД. Соболезнования также выразил Евгений Савченко, который ранее возглавлял управление Госнаркоконтроля.

Кузенков тоже работал в УФСКН, а после расформирования структуры перешел в МВД.

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