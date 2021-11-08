В Челябинской области оштрафовали мужчину за оскорбление фельдшера скорой помощи

Фельдшер начала осмотр женщины, но в ответ получила оскорбления.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жителю Карабаша выписали штраф 3000 рублей за оскорбление фельдшера скорой помощи. Неприятный случай произошел в сентябре. К супружеской паре на дом приехала бригада медиков. На свое состояние пожаловалась жена — у нее поднялось давление.
— В ходе осмотра пьяный супруг женщины, который был не согласен с отсутствием оснований для госпитализации, оскорбил фельдшера в неприличной форме, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
По заявлению фельдшера прокуратура провела проверку, было возбуждено административное дело. В итоге мужчину привлекли к ответственности за оскорбление (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ).
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