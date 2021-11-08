В Челябинской области экс-полицейского приговорили к условному сроку за покупку бензина

Бывшему сотруднику МВД придется оплатить использованное два года назад горючее Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бывшего начальника одного из подразделений Южноуральского отдела полиции признали виновным в растрате.

Как рассказали в региональном СУ Следственного комитета, в 2019 и 2020 годах экс-руководитель заправлял личный автомобиль, оплачивая бензин служебной топливной картой. Пользоваться картой для заправки личных машин он разрешал и подчиненным. Кроме того, полицейский передал третьим лицам форменное обмундирование МВД. Причиненный им ущерб оценили более чем в 400 тыс. рублей.

В результате бывшего сотрудника полиции приговорили к 4 годам лишения свободы условно. Он обязан будет также выплатить 10 тыс. рублей штрафа и полностью возместить причиненный ущерб.

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