Замминистра строительства Челябинской области снова не выпустили из СИЗО

Ивана Белавкина обвиняют в получении взятки. Фото: susu.ru

Заместитель министра строительства Челябинской области Иван Белавкин останется под стражей как минимум до 2 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Адвокаты замминистра обжаловали решение Центрального районного суда о продлении срока содержания Ивана Белавкина в СИЗО. Они просили изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий. Но предыдущее судебное решение оставили без изменений.

Ивана Белавкина задержали на рабочем месте 3 июня. Его обвиняют в получении взятки от предпринимателя в сумме более 1 млн рублей, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Заместителю министра строительства 49 лет. В минстрое он начал работать в 2004 году. В должностные обязанности Ивана Белавкина входило курировать сферу ЖКХ.

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