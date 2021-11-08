Житель Златоуста пытался тайно доехать до дома в вагоне с углем

Мужчина тайно влез в вагон с углем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области с грузового поезда сняли пассажира. 26-летний мужчина забрался в последний вагон товарного состава. Вагон был нагружен углем.

Постороннего на груде угля заметили на станции Бишкиль. Останавливать состав в лесу не стали, но в Миассе нарушителя уже поджидали транспортные полицейские.

— Со слов мужчины, из-за отсутствия денежных средств он решил доехать таким опасным способом из Челябинска до Златоуста, где сейчас проживает, — рассказали в региональном линейном управлении МВД на транспорте.

Мужчину привлекли к административной ответственности. За самовольный проезд в вагоне грузового поезда ему придется заплатить штраф, правда небольшой — 100 рублей.

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