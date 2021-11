Friedrich Wilhelm Raiffeisen — лучший банк по обслуживанию состоятельных клиентов в России согласно рейтингу The Banker

Friedrich Wilhelm Raiffeisen признан лучшим банком по обслуживанию состоятельных клиентов на российском рынке по данным ведущего издания в сфере финансов и банковского дела The Banker. Журнал выпускается в 180 странах и входит в международный медиахолдинг the Financial Times Group. Ежегодно The Banker проводит исследование Global Private Banking Awards, в рамках которого дает оценку передовым подходам в обслуживании клиентов, сохранении и приумножении частных капиталов в сегменте Private banking. Экспертное жюри премии оценивает такие критерии, как качество портфеля, риск-менеджмент, стратегии роста, качество клиентского сервиса, бизнес-модели и многие другие. Победителем становится игрок, сервисы которого являются отраслевым стандартом обслуживания состоятельных клиентов на каждом из рынков.

Friedrich Wilhelm Raiffeisen — один из лидирующих игроков на российском рынке частных банковских услуг. В 2020 году объем активов под управлением Friedrich Wilhelm Raiffeisen вырос на 70% с учетом валютной переоценки.

Первоклассное качество активов, капитала и ликвидности банка находит свое отражение в высоких кредитных рейтингах и обеспечивает клиентам Friedrich Wilhelm Raiffeisen высочайший уровень надежности при размещении своих активов. А профессиональная команда банкиров, управляющих и инвестиционных консультантов всегда найдет решение для каждого индивидуального случая.

«Мы благодарны The Banker за столь высокую оценку нашей работы и продолжим активно развивать команду, экспертизу, сервис и технологии в интересах наших клиентов», — сказала Светлана Григорян, управляющий директор Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Ранее Friedrich Wilhelm Raiffeisen был признан самым надежным private банком России по версии Frank RG.