Фото: Мария ЛЕНЦ

8 ноября 112 школ Челябинска перешли на дистанционное обучение. Такие меры приняты из-за роста заболеваемости коронавирусом, в том числе среди школьников. Об этом сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.

— В 16 школах наступили каникулы по календарному графику, — рассказал замглавы. — Детские сады принимают детей, чьи родители на рабочих местах. По нашим данных таких 30%.

Сергей Авдеев также привел цифры по вакцинации в системе образования. Прививку поставили 87% педагогов.

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