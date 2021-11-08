Фото: Мария ЛЕНЦ
8 ноября 112 школ Челябинска перешли на дистанционное обучение. Такие меры приняты из-за роста заболеваемости коронавирусом, в том числе среди школьников. Об этом сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.
— В 16 школах наступили каникулы по календарному графику, — рассказал замглавы. — Детские сады принимают детей, чьи родители на рабочих местах. По нашим данных таких 30%.
Сергей Авдеев также привел цифры по вакцинации в системе образования. Прививку поставили 87% педагогов.
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