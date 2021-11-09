В Челябинске откроют государственный арендный дом

Арендные дома уже есть в Екатеринбурге и Тюменской области Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинске появится доходный дом. Проект прорабатывает финансовый институт развития жилищной сферы ДОМ.РФ. Об этом сообщил заместитель директора подразделения «Арендное жилье» ДОМ.РФ Эльдар Асадуллаев.

— Сейчас мы активно прорабатываем Челябинск, смотрим на Сургут, — прокомментировал Эльдар Асадуллаев. — Сориентировать по срокам сложно, но не ранее, чем через два года. Сейчас мы в поиске выбора застройщика. Если у застройщиков есть предложения — условно 120-250 квартир, отдельный подъезд или несколько подъездов в локациях с активным рынком аренды, то готовы рассмотреть.

Доходные дома строят застройщики, а ДОМ.РФ их выкупает через свой банк и сдает в аренду. Финансирование через закрытый паевый инвестиционный фонд. Помещения сдаются меблированные и со всей техникой. Найм жилья оформляется официально по договору.

ДОМ.РФ сегодня сдает порядка 9,5 тысяч квартир, из них 1500 в УрФО, в Екатеринбурге и Тюменской области. Параллельно с Челябинском, ДОМ.РФ планирует открыть доходный дом в Сургуте.

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