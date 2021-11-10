В Челябинской области обледеневают дороги, надвигается метель

На хребте Уреньга трассу заметает снегом. Фото: Трасса М5 Уфа-Челябинск/vk.com

В Челябинской области ухудшается погода, особенно это заметно в горных районах. В окрестностях Златоуста утром 10 ноября температура воздуха опустилась до минусовых значений. Пошел снег, на дорогах образовались сугробы и гололедица.

Метеорологи предупреждают о снегопадах и дождях, которые 10 ноября пройдут на всей территории Челябинской области. Мокрый снег может налипнуть на провода, спровоцировав аварии, а дороги станут особенно скользкими. Гололедица на дорогах сохранится и 11 ноября, а 12 ноября вновь пойдет снег, возможны метели. Особенно сильными снегопады будут в северных районах региона.

В две ближайших ночи температура воздуха будет опускаться до -10, а в горах до -15 градусов. Днем в четверг и пятницу обещают от -6 до +2 градусов и ветер с порывами до 15 метров в секунду.

В региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта обратились к автомобилистам с просьбой проявить особую осторожность на скользких дорогах и при сильных осадках.

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