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Происшествия10 ноября 2021 12:29

В Челябинске установили личность водителя, врезавшегося на Range Rover в маршрутку

Число жертв аварии возросло до трех
Елена КОЛЧИНА
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В ДТП попали три машины и автобус. Фото: ГИБДД Челябинска

В ДТП попали три машины и автобус. Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске полицейским удалось установить личность предполагаемого участника ДТП с маршруткой, сбежавшего с места аварии. Об этом сообщили в ГИБДД.

Стало также известно, что травмы в ДТП получили три человека (ранее сообщалось о двух пострадавших пассажирах автобуса).

Напомним, три легковых автомобиля и маршрутный ПАЗ столкнулись вечером 9 ноября на улице Свободы в Челябинске.

Водитель Range Rover не справился с управлением, выполняя поворот. Иномарка врезалась в Volkswagen Tiguan, а затем столкнулась с маршруткой №218, в которой в тот момент ехали 15 пассажиров. Volkswagen от удара изменил направление движения и врезался Kia Rio. Водитель Range Rover после ДТП скрылся.

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