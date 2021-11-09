Range Rover протаранил маршрутку и две легковушки в центре Челябинска

В ДТП пострадали пассажиры маршрутки Фото: кадр с видео

Вечером во вторник, 9 ноября, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы Range Rover с номерами Свердловской области на полном ходу протаранил две легковушки и маршрутку, в которой ехали пассажиры. После ДТП водитель скрылся.

Элитный внедорожник ехал по проспекту Ленина со стороны площади Революции и, не сбавляя скорости, свернул в сторону вокзала. На улице Свободы он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Tiguan и KIA Rio, а затем с маршрутным ПАЗиком.

— Госпитализированы двое пассажиров ПАЗа. Женщина ударилась головой, мужчина пожаловался, что у него болит нога. Пока их диагнозы не известны, — прокомментировали КП-Челябинск в отделении пропаганды ГИБДД города.

Водителя Range Rover объявили в розыск. Обстоятельства аварии выясняются.

Отметим, что это уже третье крупное ДТП за минувшие сутки. Минувшей ночью на перекрестке Свердловского и Труда пьяный лихач влетел в цветочный киоск, а затем устроил перепалку с владельцами соседних павильонов. Вот что рассказали очевидцы. Магазин пробит насквозь, женщину-продавца увезли в больницу.

Днем на перекресте Энгельса и Коммуны столкнулись KIA и Volkswagen Touareg. После столкновения «кореец» вылетел на тротуар и врезался в столб, повредив светофор. Момент аварии попал на видео.

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