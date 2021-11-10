В Челябинской области перемело трассу M5 в районе Златоуста и Сатки

Снег идет в окрестностях Бакала. Фото: Трасса м5 Уфа-Челябинск/vk.com

Автомобилистам в Челябинской области не стоит ждать улучшения погоды. В ночь с 10 на 11 ноября прогнозируют похолодание, на дороге образуется гололедица.

По данным системы мониторинга регионального министерства дорожного хозяйства, днем 10 ноября снегом засыпает трассу в окрестностях Златоуста и хребта Уреньга, а также дороги в Саткинском районе, особенно в горной местности и на участке Бакал — М-5 «Урал». Напомним, автомобилисты сообщали о затруднениях в районе Златоуста с утра 10 ноября.

— Дорожной техникой производится противогололедная обработка, — сообщили в миндортрансе.

Метеорологи предупреждают, что гололедица продолжит образовываться на дорогах днем 11 ноября, а 12 ноября в Челябинской области начнутся метели. Снегопады будет сопровождать сильный ветер с порывами до 15 м/с.

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