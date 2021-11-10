Мэрия Челябинска потратит 8 млн рублей на строительство ледового городка на площади Революции

Темой ледового городка в этот раз «Сказочный лес». Фото: мэрия Челябинска

Мэрия Челябинска определилась с подрядчиком, который выполнит работы по строительству ледового городка на площади Революции. Победу в электронном аукционе одержало ООО «Уральский лед» из Екатеринбурга. Информация об этом находится на портале Госзакупок.

Победитель торгов предложил выполнить свои работы за 8,4 млн рублей. Согласно контракту, он должен будет построить ледовый городок до 24 декабря. Кроме того, ему также предстоит следить за состоянием фигур до начала весны и приводить их в порядок в случае необходимости.

Напомним, каждый год на площади Революции возводится главный ледовый городок Челябинска. В новогодние каникулы «ледовая сказка» становится любимым местом для прогулок, фотосессий и зимних забав челябинцев и гостей города. По хорошей традиции проект городка, который удивит и порадует жителей зимой, разрабатывается исходя из предпочтений самих челябинцев, и текущий год тоже не стал исключением.

Темой городка в этот раз стал «Сказочный лес». Во время онлайн-голосования горожане предпочли этот вариант «Времени открытий», «Детским сказкам» и «Легендарному оркестру».

На площади Революции, согласно проекту, должны появиться несколько горок, в том числе горка-ловушка, ледяной лабиринт, сцена, ярмарочные павильоны и всевозможные ледяные скульптуры, изображающие героев сказок. Кроме того, установят светящиеся искусственные деревья и цветы.

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