В Челябинской области за день коронавирусом заболели 577 человек

Заболеваемость в Челябинской области по-прежнему растет Фото: Валентина ВАГАНОВА

Коронавирусом в Челябинской области сейчас болеют 18 058 человек. За последний день медики подтвердили 577 новых случаев Covid-19 — это максимум за все время с начала пандемии.

По данным регионального министерства здравоохранения, за сутки от ковидной пневмонии скончались 29 пациентов.

За все время в Челябинской области зарегистрировали 116 823 случаев коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru