В Челябинской области за день коронавирусом заболели 577 человек

Заболеваемость в Челябинской области по-прежнему растет
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Коронавирусом в Челябинской области сейчас болеют 18 058 человек. За последний день медики подтвердили 577 новых случаев Covid-19 — это максимум за все время с начала пандемии.
По данным регионального министерства здравоохранения, за сутки от ковидной пневмонии скончались 29 пациентов.
За все время в Челябинской области зарегистрировали 116 823 случаев коронавируса.
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