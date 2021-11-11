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Здоровье11 ноября 2021 9:23

В Челябинской области за день коронавирусом заболели 577 человек

На лечении сейчас находятся более 18 тыс. жителей региона
Елена КОЛЧИНА
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Заболеваемость в Челябинской области по-прежнему растет

Заболеваемость в Челябинской области по-прежнему растет

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Коронавирусом в Челябинской области сейчас болеют 18 058 человек. За последний день медики подтвердили 577 новых случаев Covid-19 — это максимум за все время с начала пандемии.

По данным регионального министерства здравоохранения, за сутки от ковидной пневмонии скончались 29 пациентов.

За все время в Челябинской области зарегистрировали 116 823 случаев коронавируса.

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