Южноуральцам покажут сериал о борьбе с коррупцией

Кадр из драматического сериала "Чиновница", реж. Оксана Карас

Восьмисерийный драматический проект «Чиновница» режиссера Оксаны Карас о коррумпированной сотруднице регионального минздрава, которая решает раскрыть преступную схему продажи поддельных лекарств, с Викторией Толстогановой в главной роли выходит в онлайн-кинотеатре KION, созданном МТС. Позднее сериал покажут на Первом канале.

«Премьера сериала «Чиновница» продолжает серию цифровых релизов больших сериальных проектов, которые мы продюсируем вместе с Первым каналом», — рассказал гендиректор МТС Медиа/ KION, продюсер проекта Игорь Мишин.

Сериал, который создатели охарактеризовали как антикоррупционную мелодраму, расскажет о служащей госаппарата регионального Министерства здравоохранения Арине Алферовой. Она зарабатывает гораздо больше положенного благодаря различным нелегальным схемам. Привычный уклад жизни и работы рушится, когда в семье чиновницы происходит трагедия, связанная с поддельными лекарствами. Алферова задумывается о рисках коррупционной составляющей ее деятельности, а также последствиях, к которым эта схема может привести. Героиня решает бросить вызов системе.

«Наш сериал про человечность, которая должна оставаться внутри каждого всегда, а не только когда проблемы касаются лично его. Спасибо режиссеру Оксане Карас и всей съемочной группе за художественное воплощение нашего замысла. Сериал получился остросюжетным и захватывающим», — подчеркнул замгендиректора «Киностудии КИТ» Александр Бондарев.

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