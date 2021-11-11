В Челябинске студентам ЮУрГУ будут платить 3000 рублей за прививку от коронавируса

Студенты пока учатся на дистанте. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Южно-Уральском государственном университете начнут платить студентам за вакцинацию от коронавируса, сообщили в вузе. 3000 рублей можно будет получить после предоставления QR-кода.

Получить выплату смогут студенты бакалавриата и аспирантуры, магистранты и те, кто учится на специалитете. Выплаты начисляются только студентам-очникам, обучающимся как по контракту, так и на бюджетной основе.

— Поставить вакцину можно в ГКБ N 2, которая находится на проспекте Ленина, 82. Пока идет дистант, документы для начисления выплаты можно подать в онлайн-форме.

Также в учебном заведении добавили, что университет имеет все необходимые условия для вакцинации студентов и преподавательского состава.

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