В Челябинской области бывший полицейский-насильник попросил освободить его из колонии

Рифа Биктимирова уволили из МВД и лишили звания. Фото: 74.мвд.рф

Риф Биктимиров, которого осудили за домогательства и изнасилование, останется в колонии. Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию на вынесенный экс-полицейскому приговор и оставил решение предыдущего суда без изменений.

Как уточнили в пресс-службе облсуда, адвокат бывшего полицейского требовал признать своего подзащитного невиновным. Одновременно приговор обжаловал прокурор: он настаивал на ужесточении наказания.

Бывшего начальника следственного отдела Чебаркульского райотдела полиции признали виновным в изнасиловании и понуждении к действиям сексуального характера.

Экс-полицейский принуждал к соитию работавших в его отделе следователей-женщин и вновь принимаемых на службу сотрудниц. Получив отказ, Риф Биктимиров принимался кричать, создавал женщинам невыносимые условия в отделе, угрожал завалить работой или вовсе уволить. Одну из подчиненных бывший сотрудник МВД изнасиловал.

Мужчину приговорили к 5 годам заключения в колонии общего режима. Также ему запретили работать в правоохранительных органах, лишили звания подполковника юстиции.

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