В Челябинске маршрутка влетела в опору моста, пострадал пассажир

В ДТП пострадал пассжир микроавтобуса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Маршрутное такси попало в ДТП утром 11 ноября на Копейском шоссе в Челябинске. Как рассказали в ГИБДД города, водитель автобуса №42 не справился с управлением. В результате Ford Transit наехал на опору моста.

Пострадал один из пассажиров маршрутки, ему оказали медицинскую помощь.

Ранее в Челябинске произошла крупная авария, в которой пострадали три пассажира автобуса. Водитель иномарки, спровоцировавший столкновение, сбежал с места происшествия.

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