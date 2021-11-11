Новые низкопольные троллейбусы планируют частично собирать в Челябинской области

Средний возраст троллейбусов в Челябинска - 23,5 года Фото: Андрей АБРАМОВ

Новые троллейбусы, которые закупит «Синара-Городские транспортные решения» в рамках концессионного соглашения, будут частично собираться в Челябинской области. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров.

— Новые троллейбусы будут низкопольными, рассматривается вариант часть сборки проводить в Челябинской области, — сообщил Александр Егоров.

В течение двух лет «Синара» заменит 168 троллейбусов на новые (часть из них будет на автономном ходу и сможет проезжать без проводов до 20 км), обновит существующее троллейбусное депо, построит новое, проведет реконструкцию 72,3 км контактной сети и построит 4,5 км новой. Также в договоре о концессии указаны реконструкция 30 тяговых подстанций и строительство четырех новых. «Синара-Городские транспортные решения» не только обновит и построит троллейбусную сеть, но и будет ее обслуживать 15 лет и получать за это плату.

— Концессионер, в отличие от нас, имеет возможность применять иностранные элементы. Поэтому мы очень хотим использовать современные подвесы контактной сети, скоростные стрелки, чтобы троллейбус не тормозил до 5 км/ч на каждом перекрестке. О троллейбусах-гармошках пока речи не идет — только когда организуем выделенные полосы движения, — добавил Александр Егоров.

Масштабное обновление троллейбусной сети потребует и повышения стоимости проезда со следующего года.

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