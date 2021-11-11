На месте автовокзала челябинском ДС «Юность» откроют детский спортивный центр

На месте вокзала идет ремонт. Фото: Наталья Котова/instagram.com

Во дворце спорта «Юность» появятся фитнес-зал и большой центр единоборств. Открыть их планируют уже в начале декабря нынешнего года. Об этом рассказала мэр Челябинска Наталья Котова.

По словам главы города, центр единоборств разместится в бывшем помещении автовокзала на первом этаже «Юности».

— Занятия здесь будут проводиться по популярным среди детей и подростков тхэквондо, каратэ, кикбоксингу, тайскому боксу, — уточнила Наталья Котова.

Центр сможет принять в день по 250-300 спортсменов.

На втором этаже дворца спорта, где раньше находилось кафе, откроют зал для занятия фитнес-аэробикой. Тренироваться в нем будут дети, которые сейчас занимаются спортом в цокольных помещениях дворца.

Рабочие уже начали обустраивать новые залы Для юных спортсменов готовят также раздевалки и душевые комнаты.

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