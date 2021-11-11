В Челябинской области умерли 17 вакцинированных жителей

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Официальную статистику смертности вакцинированных граждан озвучил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. По его словам, от коронавируса умерли 17 южноуральцев, которые поставили прививку.

— Есть комиссия, которая разбирает все случаи, — заявил Юрий Семенов. — Во всех 17 случаях была тяжелая хроническая патология, которая привяла к данному исходу. Смерти никак не связаны с вакцинацией.

На данный момент в Челябинской области вакцинированы более 1 млн 200 тысяч человек. Это 47% от взрослого населения региона.

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Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru