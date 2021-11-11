В Челябинской области зафиксируют цены на проезд по межгороду

Часть маршрутов миндортранс возьмет под свое крыло Фото: Андрей АБРАМОВ

Миндортранс переведет некоторые социально значимые автобусные маршруты между городами области на регулируемый тариф в 2022 году. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров.

— Областные межмуниципальные перевозки сильно просели в период пандемии. В феврале некоторые перевозчики даже отказывались обслуживать маршруты. Но постепенно ситуация налаживается. В 2022 году мы заложили в бюджет расходы на перевод части социально важных маршрутов на регулируемый тариф, — говорит Александр Егоров.

Поясним: регулируемый тариф означает, что власти устанавливают стоимость проезда и оплачивают какую-то часть транспортной работы перевозчику.

С такими проблемами столкнулись жители Еманжелинского района. Из-за низкого пассажиропотока во время самоизоляции перевозчик поднял цены на билеты, но потом все-таки заявил, что закрывает городские маршруты №2,3,4. Из городского бюджета перевозчику выделили субсидию 5,6 млн рублей, чтобы покрыть убытки. Но в декабре 2020 года перевозчик решил закрыть внутрирайонные маршруты по тем же причинам — «Еманжелинск-Зауральский» и «Еманжелинск-Красногорский». Маршрут «Красногорский — Челябинск» удалось сохранить — миндортранс провел конкурс и определил нового перевозчика.

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