Миллион по паспорту: Райффайзенбанк упростил условия получения кредита

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Райффайзенбанк упростил возможность получения потребительского кредита. Теперь новые клиенты могут получить 1 млн руб. просто по паспорту.

«Мы стремимся максимально ускорить и упростить процесс получения кредитов, чтобы необходимая сумма была у клиентов буквально после пары кликов. Отказ от документов, подтверждающих доход, значительный шаг в этом направлении, — говорит Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка. — Новым клиентам достаточно просто заполнить анкету и назначить встречу с курьером, а действующим деньги поступят на счет в течение нескольких минут».

Ранее Райффайзенбанк увеличил максимальный срок потребительского кредита до семи лет. Он доступен при сумме займа от 90 000 до 3 000 000 рублей. Клиентам также доступна возможность отложить первый платеж по кредиту максимум на два месяца. Подробнее можно узнать на сайте.