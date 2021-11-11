«Челбаскет» выиграл второй домашний матч у тобольского «Нефтехимика»

"Челбаскет" выиграл оба домашних матча у тобольского "Нефтехимика". Фото БК "Челбаскет".

Сегодня, 11 ноября челябинские баскетболисты отпраздновали вторую победу подряд. Накануне в стартовой домашней серии «Челбаскет» выиграл у «Нефтехимика» — 91:79. Второй матч тоже оказался успешным для «Победной стаи» — челябинцы одержали победу со счетом 84:71 (25:19, 28:21, 18:21, 13:10). Лучшим игроком в составе «Челбаскета» стал Кирилл Епанов. Центровой набрал 15 очков, 4 передачи, 2 блок-шота и 22 балла в эффективности действий на площадке.

Следующие матчи «Челбаскет» снова проведет на домашнем паркете спортивного корпуса ДПШ 20 и 21 ноября, соперник — «МицуБАСКЕТ» из Липецка (начало в 17.00). 24-25 ноября «Челбаскет» сыграет с БК «Тамбов» (начало в 19.00).

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