В Челябинскую область вернулся грипп, инфекция пришла раньше обычного срока

Челябинцам советуют привиться против гриппа осенью, до подъема заболеваемости
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Прошедшей зимой в Челябинской области не было эпидемии гриппа, но в наступающем холодном сезоне без подъема заболеваемости, скорее всего, не обойдется. В регионе уже зарегистрировали первые случаи инфекции — пока единичные.
По наблюдениям специалистов Роспотребнадзора, в этом году болеть гриппом южноуральцы начали рано: первые случаи выявили уже в октябре. Возбудителя болезни идентифицировали как вирус AH3N2 — так называемый гонконгский грипп. Особенность именно этого вида гриппа — стремительное развитие. Симптомы возникают уже через один-два дня после заражения. У больного может до 39 градусов и выше подняться температура, начаться сухой кашель и головная боль, а в качестве последствий инфекции способны развиться различные воспаления.
— Призываем всех граждан позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких, приняв участие в вакцинации против гриппа до начала подъема заболеваемости. Для создания полноценного поствакцинального иммунитета организму нужен месяц, — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Бесплатные прививки от гриппа совершеннолетним челябинцам делают в тех же пунктах вакцинации, где прививают против коронавируса. Процедуру можно пройти, в том числе, в мобильных медцентрах в челябинском дворце спорта «Юность» и в магнитогорской ледовой арене «Металлург».
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