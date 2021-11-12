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Общество12 ноября 2021 6:41

В Челябинскую область вернулся грипп, инфекция пришла раньше обычного срока

Врачи опасаются серьезного подъема заболеваемости
Елена КОЛЧИНА
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Челябинцам советуют привиться против гриппа осенью, до подъема заболеваемости

Челябинцам советуют привиться против гриппа осенью, до подъема заболеваемости

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Прошедшей зимой в Челябинской области не было эпидемии гриппа, но в наступающем холодном сезоне без подъема заболеваемости, скорее всего, не обойдется. В регионе уже зарегистрировали первые случаи инфекции — пока единичные.

По наблюдениям специалистов Роспотребнадзора, в этом году болеть гриппом южноуральцы начали рано: первые случаи выявили уже в октябре. Возбудителя болезни идентифицировали как вирус AH3N2 — так называемый гонконгский грипп. Особенность именно этого вида гриппа — стремительное развитие. Симптомы возникают уже через один-два дня после заражения. У больного может до 39 градусов и выше подняться температура, начаться сухой кашель и головная боль, а в качестве последствий инфекции способны развиться различные воспаления.

— Призываем всех граждан позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких, приняв участие в вакцинации против гриппа до начала подъема заболеваемости. Для создания полноценного поствакцинального иммунитета организму нужен месяц, — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Бесплатные прививки от гриппа совершеннолетним челябинцам делают в тех же пунктах вакцинации, где прививают против коронавируса. Процедуру можно пройти, в том числе, в мобильных медцентрах в челябинском дворце спорта «Юность» и в магнитогорской ледовой арене «Металлург».

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