В ГИБДД Челябинска предупредили водителей о проблемах на дороге из-за погоды

Из-за льда и снега возрастает риск аварий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске вновь выпал снег, а из-за перепада температур дороги обледенели. Ситуацию ухудшает сильный, с порывами до 14 метров в секунду, ветер. В ГИБДД Челябинска опубликовали срочное предупреждение в связи с погодными условиями. Водителям напоминают о повышенном риске ДТП.

— Рекомендуется по мере возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, — сообщили в ГИБДД.

Если возможности оставить машину на парковке нет, водителей просят увеличить дистанцию, маневрировать с максимальной аккуратностью и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Тормозной путь на заснеженной и скользкой дороге значительно увеличивается, поэтому пешеходам тоже советуют быть бдительными и переходить дорогу только убедившись, что автомобили полностью остановились.

В региональном министерстве дорожного хозяйства сообщили, что снегоуборочная техника сейчас расчищает трассы, но снегопады продолжаются в Аргаяшском, Карабашском, Нязепетровском,Каслинском, Кунашакском, Ашинском, Катав-Ивановском, Уйском, Чебаркульском районах, а также в Миассе и Верхнеуральске.

По прогнозам метеорологов, снег будет идти и в выходные, 13 и 14 ноября.

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