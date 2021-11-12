Врач-инфекционист рассказал о самом опасном проявлении постковида у детей

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Последние всплески заболеваемости COVID-19 показали, что дети тоже стали болеть чаще и тяжелее. Родителям важен не только вопрос профилактики и лечения коронавирусной инфекции у ребенка, но и ее возможные последствия. Какие осложнения могут возникнуть у детей после COVID-19? Бывает ли у них постковидный синдром как у взрослых? Об этом рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь».

Бывает ли постковидный синдром у детей?

Бывает, но постковидный синдром у детей — состояние, встречающееся нечасто, в отличии от взрослых. Чаще всего он проявляется астенической и неврологической симптоматикой — усталость, нарушения сна, изменение настроения, тревожность, утомляемость и т.д. У детей после среднетяжелого и тяжелого COVID-19 также могут быть одышка, снижение толерантности к физической нагрузке, длительные изменения при рентгенологических исследованиях. Однако детей, перенесших такие формы заболевания немного, и среди них постковидные состояния встречаются нечасто.

Можно ли вылечить постковидные состояния у детей?

Специфического лечения постковидных состояний ни у детей, ни у взрослых не существует. Для детей наиболее актуальным является упорядочивание режима дня с достаточным сном, соблюдение полноценного режима питания, правильного по составу, курсы витаминов. Медикаментозная терапия подключается индивидуально, при наличии показаний для нее.

Какие опасные последствия COVID-19 могут быть у детей?

Самое грозное последствие недавно перенесенного COVID-19 у детей — мультисистемный воспалительный синдром (МВС). К счастью, он встречается нечасто. Вероятнее всего, МВС у детей — это некий вариант цитокинового шторма, но проявляющимся не во время, а через 1-4 недели после перенесенного заболевания. Причем чаще всего сам COVID-19 у таких детей протекал в легкой или даже субклинической форме. Возможная причина его развития скорее всего гипериммунная реакция организма на SARS-CoV-2, только отсроченная по времени, если сравнивать со взрослыми пациентами.

Как проявляется МВС?

Острое начало, быстрое появление лихорадки выше 38,5, плохо снижающейся при применении антипиретиков, симптомы интоксикации;

появление различных вариантов сыпи — отмечается более чем у половины пациентов; также развиваются явления конъюнктивита, изменения на слизистых рта, воспаление каймы губ (хейлит);

увеличение лимфоузлов различных локализаций;

желудочно-кишечные расстройства;

снижение артериального давления, иногда вплоть до проявления шока;

нарушения работы сердца.

Лабораторно у таких пациентов выявляют изменения в ОАК (чаще Лейкопению с лимфопенией), в биохимии повышение СРБ, ферритина, изменение белковых фракций, повышение АлТ, АсТ и многие другие. У всех пациентов обнаруживается высокий уровень IgG к коронавирусу.

Как лечится МВС? Можно ли с ним справиться самостоятельно?

Данное состояние лечится исключительно в стационаре: инфузионная терапия, глюкокортикостероиды, внутривенное введение иммуноглобулинов и прочие интенсивные мероприятия. При появлении симптомов нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

Кто подвержен риску развития МВС?

К сожалению, предугадать развитие мультисистемного воспалительного синдрома у детей невозможно — ни клиническими, ни лабораторными методами. После перенесенного COVID-19 важно отслеживать симптомы и при их появлении обращаться к врачу, а не пытаться лечиться самостоятельно.

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