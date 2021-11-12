Медали «Золотой осени 2021» вручены победителям конкурсной программы выставки

Фото: пресс-служба Минсельхоза Челябинской области

Из-за антиковидных ограничений награды министр вручает отдельно каждому представителю организации, чья деятельность была высоко оценена конкурсной комиссией «Золотой осени». В числе награжденных участников Российской агропромышленной выставки в 2021 году более 60 предприятий и организаций, которые представили на отраслевые конкурсы, организуемые в рамках выставки, свою продукцию, научные изыскания, инновационные разработки, результаты производственной и другой деятельности в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий.

Как прокомментировал министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, значительное количество наград, полученное Челябинской областью на выставке, говорит о серьезном потенциале региона как в сфере производства сельскохозяйственной продукции, так и научном и инновационном сопровождении агропромышленного комплекса.

Фото: пресс-служба Минсельхоза Челябинской области

— В этом году много медалей получено на «Золотой осени» за инновационные разработки, хорошо показала себя наука и высшие учебные заведения, такие как Южно-Уральский аграрный университет. Заслуженные награды получили Челябинский НИИ сельского хозяйства, Южно-Уральский НИИ садоводства и картофелеводства. Здесь инновации, новые сорта, которые очень пригодятся в аграрном производстве, — подчеркнул министр. — Наши предприятия всегда представляют на выставке что-то новое. Больше всего медалей было в конкурсе на лучшую пищевую продукцию — 71 медаль. Выделить кого-то очень сложно, вся продукция очень качественная. Много фермеров участвовали в выставке впервые, и в будущем мы будем стараться обновлять состав участников «Золотой осени», при этом не оставим без внимания наших крупных сельхозтоваропроизводителей, которые обеспечивают область продовольствием, радуют потребителей и качеством продукции, и ассортиментом.

Каждый из лауреатов выставки может размещать на своей продукции эмблему золотой, серебряной или бронзовой медали выставки «Золотая осень 2021», это в определенной степени знак качества. В целом регион получил 113 медалей, из них 76 золотых, 30 серебряных, 7 бронзовых. Агропромышленный комплекс региона, Челябинская область удостоены высшей награды — Гран-при выставки. Нам есть чем гордиться, подчеркнул Алексей Кобылин.

Фото: пресс-служба Минсельхоза Челябинской области

Большинство южноуральских предприятий представляли свою продукцию заочно, в связи с противоэпидемиологическим ограничениями. Как рассказал исполнительный директор АО «Совхоз Акбашевский» Эдуард Зарипов, предприятие документально подтвердило тщательное соблюдение технологии выращивания овощей, в частности, качество продукции, представив результаты экспертизы на содержание необходимых питательных веществ. Это хозяйство из Аргаяшского района получило полный комплект медалей — золотую, серебряную и бронзовую — в конкурсах «Лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель, работающий на мелиорированных землях» и «За достижение высоких показателей в выращивании продукции растениеводства и повышения плодородия почв».

«Для нас участие в конкурсе — стимул дальше работать, внедрять новые технологии. Мы для себя делаем выводы, как дальше действовать в этой сфере. Например, у нас погода часто неблагоприятная, и чтобы получать хороший урожай, нужно развивать мелиорацию, расширять поливные участки овощных культур. Мы подтвердили документально, что у нас сертифицированные семена, показали качество своей продукции», — рассказал Эдуард Зарипов.

Среди победителей конкурсной программы «Золотой осени» единственное на Урале фермерское хозяйство, выращивающее яблоки, жимолость, крыжовник и другие плоды и ягоды в промышленном масштабе. В номинации «За достижение высоких показателей в производстве плодово-ягодных культур» золотую медаль завоевало КФХ Филиппова, известное под брендом «Григорьевские сады». По словам управляющей садами Ольги Сегаль, потребность регионов Урала в витаминной продукции, выращенной в климатических условиях Южного и Среднего Урала, огромна. Даже если в несколько раз увеличить площадь промышленных садов, каковыми являются «Григорьевские сады», вся продукция будет реализована без остатка. Как рассказала Ольга Сегаль, яблоки, как и другие плоды и ягоды, выращенные в климате севера Челябинской области, разительно отличаются от своих южных «собратьев» по составу и количеству витаминов. Из-за сравнительно короткого вегетационного периода сорта плодовых и ягодных культур, выведенные на Свердловской селекционной станции садоводства, быстро набирают из почвы полезные вещества и дают очень витаминный урожай.