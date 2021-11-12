Не огонь, так потоп: жители дома в Копейске показали последствия ночного пожара

Пожар начался незадолго до полуночи. Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон

Жители дома №34 по проспекту Победы в Копейске смогли после пожара вернуться в свои комнаты, но обнаружили в них потоп. Горела кровля здания, а вода, которой ее проливали, просочилась в жилые помещения. Испортилась отделка стен и потолков, промокли мебель и личные вещи.

— Вот теперь думаем: а восстановят ли нам это все? — пожаловались пострадавшие в соцсети.

Неравнодушные копейчане уже начали откликаться и предлагать посильную помощь в ремонте.

— Пострадавшим от пожара гражданам за счет средств бюджета Копейского городского округа будет оказана помощь в виде единовременного социального пособия, — сообщили в пресс-службе администрации Копейска. Там уточнили, что размер компенсации зависит от причиненного гражданам ущерба. Если имущество в полностью уничтожено, но после проведения ремонта в квартире можно будет жить, то выплата составит 10 тыс. рублей. Если квартира полностью уничтожена, пострадавшим выплачивают по 20 тыс. рублей.

Копейчанам посоветовали также обратиться через местное управление соцзащиты в областное министерство социальных отношений. Там размер материальной помощи будут определять индивидуально.

Накануне пострадавший от пожара дом начали подключать к электричеству (электроснабжение прекратили во время пожара, чтобы огонь можно было потушить, не спровоцировав замыкание). Вернуть свет не удалось только на верхнем, четвертом этаже, где промокла проводка, но в ближайшее время проблему обещают устранить. На чердаке также чинят поврежденную во время пожара трубу теплосети.

Напомним, четырехэтажное общежитие коридорного типа загорелось ночью 10 ноября. Огонь возник на кровле здания. Из дома эвакуировали 103 человека, в том числе 22 ребенка. Никто из людей не пострадал. В ближайшей школе открыли пункт временного размещения, но им никто не воспользовался: всех жителей приютили друзья и родственники. Причиной пожара, по предварительным данным, стала неисправность электропроводки.

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