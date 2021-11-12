Массовые мероприятия в школах Челябинской области будут под запретом до 2024 года

Особый режим пришел в школы надолго. Фото: Мария ЛЕНЦ

Учащиеся школ, училищ и колледжей Челябинской области возвращаются 15 ноября к очному обучению. Учреждения будут работать в обычном режиме, — сообщила в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске) первый заместитель регионального министра образования Елена Коузова. При этом в школах сохранятся все эпидемиологические меры, кроме того, их действие продлено до 2024 года. До этого времени школьникам придется забыть про массовые мероприятия, в том числе про новогодние балы.

— Еще 2 года наши школы будут учиться с ограничительными мерами, которые действуют последние полтора года, — пояснила Елена Коузова. — Это обязательная термометрия, закрепление одной аудитории за классом, отказ от массовых мероприятий, максимальное количество занятий на свежем воздухе, дополнительная обработка помещений. Образовательные организации вошли в такой режим работы, и он стал штатным.

С 15 ноября все школы Челябинской области должны перейти в очный формат работы, однако исключением могут стать организации, где превышен эпидпорог или объявлен карантин. Отдельные школы могут быть закрыты по решению муниципалитетов.

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