В Магнитогорске вычислили телефонного мошенника, звонившего из тюрьмы

Мошенник похитил 14 тысяч рублей у троих человек. Фото: Борис КОКУРИН

Орджоникидзевский суд Магнитогорска признал виновным 31-летнего мошенника, который по телефону занимался хищением денег у доверчивых граждан. Деятельности мужчины не помешало то обстоятельство, что в это время он отбывал срок в тюрьме.

Сначала мошенник подыскивал номера, представлялся родственником или знакомым и просил материальной помощи. Он сообщал данные банковской карты, куда доверчивые жертвы скидывали деньги. Креативности у мужчины хватило и на то, чтобы представляться полицейским и требовать деньги взамен на решение выдуманных проблем с законом.

— Таким образом мошенник похитил 14 тыс. рублей у троих человек. Также он пытался похитить 50 тыс. рублей у пятерых человек, но они не поддались на его уловки. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года в колонии строгого режима, — сказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Жертвами преступлений 31-летнего мошенника стали жители Челябинской и Иркутской областей.

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