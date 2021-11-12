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Экономика12 ноября 2021 11:27

Южноуральские айтишники смогут устроиться в МТС всего за один день

МТС проведет ускоренный отбор IT-специалистов в команду одного из ключевых продуктов компании
Источник:kp.ru
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Фото: предоставлено МТС

Фото: предоставлено МТС

В формате Оne day offer кандидаты — iOs, Android и Angular разработчиков, QA-инженеров, а также product owners, системные аналитики, дизайнеры и UX-редактора — смогут пройти в один день собеседование и получить предложение о трудоустройстве.

Для того, чтобы принять участие в онлайн-отборе 17 ноября, кандидатам нужно зарегистрироваться и отправить резюме. После предварительного одобрения участники получат приглашение на участие в One day offer, где им предстоит пройти одно собеседование с экспертами МТС. По результатам интервью лучшие получат предложение о работе.

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