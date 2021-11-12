Южно-Уральский педуниверситет продлил дистант до особого распоряжения

Вузы Челябинска продолжат учиться дистанционно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет заявил о переводе всех занятий с 15 ноября в дистанционный формат. С понедельника будущие педагоги будут учиться с использованием дистанционных и электронных технологий.

— В целях профилактики коронавирусной инфекции и на основании рекомендаций Министерства науки и высшего образования РФ с 15 ноября 2021 года и до особого распоряжения обучение в ЮУрГГПУ будет организовано с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, — говорится в сообщении пресс-службы вуза.

До этого, во время двух нерабочих недель, студенты ЮУрГГПУ учились в режиме самостоятельной работы.

Не торопятся выходить из дистанта и другие вузы Челябинска. Так, ЧелГУ переходит в обычный режим с 22 ноября. Другие университеты пока ждут официальных приказов. Изначально Южно-уральский госуниверситет и Южно-Уральский медицинский университет планировали перейти на обычный режим с 15 ноября, по окончанию нерабочих дней.

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