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Происшествия12 ноября 2021 15:21

В Челябинске начальника цеха одного из заводов заподозрили в получении взятки

Преступление выявили сотрудники ФСБ
Ян Стоев
Ян Стоев
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В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении начальника цеха одного из заводов. Он подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

— По версии следствия, начальник цеха летом 2021 года получил взятку в сумме более 60 тысяч рублей от представителя фирмы в обмен на обеспечение беспрепятственного выполнения работ по демонтажу конструкций и вывозу металлического лома, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящий момент решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения подозреваемому. Расследование уголовного дела продолжается.

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