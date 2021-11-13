В Челябинске прошли проверки на соблюдение масочного режима в общественном транспорте

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске накануне, 12 ноября, прошли рейды на соблюдение масочного режима в общественном транспорте. В ходе проверок были осмотрены 14 маршруток, 4 автобуса, 2 троллейбуса и 1 трамвай. Нарушений среди водителей и кондукторов не выявлено, а вот среди пассажиров они были.

— Медицинские маски в общественном транспорте носят менее 50% челябинцев. Самыми дисциплинированными оказались пассажиры муниципальных автобусов - 70% из них используют средства индивидуальной защиты. После проведения разъяснительной работы до 90% челябинцев надевают маски, — сообщили в мэрии Челябинска.

Напомним, на днях Роспотребнадзор Челябинской области начал проверки по исполнению постановления губернатора об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. До 11 ноября должны были привиться первым компонентом сотрудники сферы обслуживания населения, образовательных и медицинских организаций, а также госслужащие. Теперь работадателей, которые не отстранили от работы невакцинированных, ждут штрафы.

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