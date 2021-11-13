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Общество13 ноября 2021 13:47

В Челябинске во дворце спорта «Юность» теперь можно подтвердить регистрацию на Госуслугах

Рассказываем, как работает этот пункт обслуживания граждан
Ян Стоев
Ян Стоев
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Фото: читательница КП-Челябинск

Фото: читательница КП-Челябинск

В челябинском дворце спорта «Юность» теперь можно зарегистрироваться на Госуслугах либо подтвердить свою учетную запись на этом портале. Такое нововведение может помочь некоторым южноуральцам быстрее получить QR-код о прохождении вакцинации.

— Очень удобно все. В этом месте есть гардероб и стульчики, — рассказала читательница КП-Челябинск.

Зарегистрироваться можно с 10 утра и до 8 часов вечера. Желающим необходимо предоставить паспорт и СНИЛС. Работать пункт обслуживания будет до 21 ноября.

Также во дворце спорта «Юность» с 12 по 21 ноября открыт бесплатный пункт диагностики новообразований. Консультацию и обследование проводят врачи-дерматологи Областного кожно-венерологического диспансера №3. Процедура длится несколько минут.

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