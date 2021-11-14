Прокуратура Челябинской области проводит проверку в связи с гибелью двоих детей на реке в поселке Бреды

Фото: прокуратура Челябинской области.

Прокуратура Челябинской области организовала проверку в связи с несчастным случаем на реке Сынтасты в поселке Бреды. Двое 8-летних мальчиков, играя на льду вблизи камышей, провалились и утонули.

— Прокурор Брединского района Александр Моисеев лично выехал на место происшествия для координации действий оперативных служб, — сообщает региональная прокуратура. — В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц в части проводимой работы по предупреждению безопасного нахождения людей зимой на воде. Также будет дана оценка надлежащему исполнению родительских обязанностей.

Трагедия произошла днем 14 ноября. Свидетелем стал житель поселка, который рыбачил на берегу. В полынье он увидел человека и позвонил в экстренные службы. Позже выяснилось, что дети гуляли по неокрепшему льду без присмотра взрослых.

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