Челябинские школьники вернулись за парты

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске 15 ноября возобновили работу школы. За несколько дней карантина в регионе не было зарегистрировано ни одного факта коронавирусной инфекции среди школьников.

— Уровень вакцинации в сфере образования составил 90%, — сообщил на аппаратном совещании замглавы по социальному развитию Сергей Авдеев.

В нерабочие дни в Челябинской области с 30 октября по 14 ноября школьники одну неделю находились на каникулах, еще одну — на дистанционном обучении. Теперь занятия проходят в обычном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций: замером температуры на входе, с минимальными перемещениями по школе, без массовых мероприятий.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что две недели карантина дали свои результаты.

— Мы наблюдаем за последние полтора месяца снижение ОРВИ у детей — это тоже результат тех решений, которые мы принимали, — отметил Алексей Текслер.

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