В Челябинской области прошел турнир по лазертагу среди детей-диабетиков

Фото: предоставлено "Родиной"

Ко дню борьбы с диабетом челябинская «Родина» при поддержке филиала Российского союза боевых искусств провела турнир по лазертагу для детей с сахарным диабетом, а также детей военнослужащих и сотрудников ЧВВАКУШ. Традиционно он прошел на подсобном хозяйстве поселка Трубный.

Фото: предоставлено "Родиной"

Открыл турнир лидер реготделения, предприниматель и меценат Сергей Смышляев:

Фото: предоставлено "Родиной"

«Многие люди зачастую пренебрежительно относятся к больным сахарным диабетом, особенно к детям. Зачастую, они подвергаются дискриминации, порой даже считая их заразными. И мы боремся не только с самой болезнью, но и с невежеством в обществе. Показываем, что «сладкие» ничем не отличаются от остальных, могут жить и быть счастливыми наравне с теми, кого этот недуг обошел стороной».

Фото: предоставлено "Родиной"

Судья турнира, руководитель лазертаг-клуба «Гвардия» Павел Щербаков, провел классические сценарии лазертага — захват контрольной точки и захват флага. Три команды в дружеском поединке обороняли периметр, стреляли из лазерного оружия и тренировали меткость в импровизированном тире.

Фото: предоставлено "Родиной"

После игры детей и родителей ждал сытный обед из гречневой каши с мясом и грибами, приготовленной на полевой кухне. По словам участников, такой вкусной каши на свежем воздухе они еще не ели. Такие выезды также регулярно организуются для детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников детских домов и спецшкол, а также одаренных спортсменов.