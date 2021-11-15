Количество бизнес-карт Сбербанка в Челябинской превысило 46 тысяч

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Бизнес-карта — это банковская карта, которая привязывается к расчетному счету юридического лица. Классический вариант — дебетовая бизнес-карта, которая открывает круглосуточный доступ к средствам на расчетном счете компании, позволяет оплачивать любые товары и услуги без комиссии, снимать наличные, использовать акции и специальные предложения.

Бизнес-карта с кредитным лимитом до одного миллиона рублей дает возможность оплачивать товары для бизнеса, используя кредитные средства во время льготного периода и не платить проценты. Акции и скидки от партнеров и увеличенный льготный период сделают использование бизнес-карты еще более выгодным.

Также в линейке представлены премиальные карты Visa и Mastercard, которые дают доступ к привилегиям от партнеров банка.

Моментальную бизнес-карту с бесплатным обслуживанием можно открыть всего за несколько минут. А цифровая карта Digital Business оформляется виртуально, через интернет-банк, и позволяет управлять средствами на счете компании удаленно. Такую карту легко использовать не только в торговых точках для бесконтактной оплаты смартфоном, но и рассчитываться в онлайн-магазинах.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

«Бизнес-карта — универсальный помощник, который позволяет юридическим лицам и предпринимателям оплачивать закупки для бизнеса напрямую, без выдачи наличных под отчет и оформления платежек. Это позволяет ускорить бизнес-процессы и контролировать онлайн все расходы по карте. Также бизнес-карта имеет дополнительные преимущества в виде бонусной программы и специальных предложений от партнеров. Все эти привилегии экономят не только деньги наших клиентов, но и время, избавляя от рутины и помогая сосредоточиться на главном — развитии своего дела».

Более подробную информацию можно найти на сайте Сбербанка.