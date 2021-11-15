Почти 2 500 деревьев в месяц спасают на полигоне ТБО благодаря сортировке бумаги

Фото: Полигон ТБО

15 ноября отмечается День вторичной переработки. Экологическая дата была утверждена, чтобы объяснить острую необходимость сокращения объемов отходов, генерируемых человечеством. А также их максимальной переработки и многократного использования пластика, бумаги, металла и стекла в производстве. В этот день во всех регионах страны проводятся тематические акции, лекции и семинары. А специалисты из самых разных сфер делятся идеями по рациональному использованию вторичных ресурсов.

Специалисты Полигона ТБО знают, как внести вклад в сохранение природных ресурсов и ежедневно доказывают это на практике.

Фото: Полигон ТБО

На сортировочный комплекс Полигона ТБО в Полетаево вместе со всем мусором ежемесячно поступает порядка 150 тонн бумажных отходов. В основном это упаковка, офисная бумага, периодические издания, рекламные буклеты и листовки. Несмотря на развитие цифровых технологий, объем макулатуры, вывозимой на полигоны, увеличивается: за последние 20 лет потребление бумажной продукции в России выросло почти на 30%. Такая же динамика прослеживается и на Южном Урале.

Чтобы представить масштаб урона, наносимого природе от выбрасываемой бумаги, достаточно воспользоваться простой формулой: для производства одной тонны бумажной продукции требуется в среднем 24 дерева. То есть, 150 тонн бумаги — это примерно 3 600 деревьев — количество, сопоставимое с несколькими гектарами густого леса. Цифры ужасающие, однако, мусоросортировочному комплексу Полигона ТБО «Полетаево» удается минимизировать негативные экологические последствия. Простой алгоритм и титаническая работа сортировщиков позволяют ежемесячно извлекать до 70% бумажных отходов, поступающих на линии мусороперерабатывающего комплекса. В пересчете это составляет 100 тонн, то есть 2,5 тысячи спасенных деревьев (!).

«После выгрузки на линию происходит ручная выборка: сначала из общей мусорной массы выбирается картон и бумага класса А, в основном это документы, напечатанные на качественных белых листах. Эти виды рассортировываются и брикетируются отдельно, так как являются вторсырьем для производства разных материалов. На сегодняшний день нам удается выбирать около 20 тонн бумажных отходов класса А и 80 тонн класса Б ежемесячно. Картон охотно закупают поставщики концерна Knauf — международного производителя одноименной марки гипсокартона. А бумагу приобретают местные птицефабрики для производства яичной упаковки. Много поставляем компании «Апрель» в соседний Екатеринбург», — рассказал Роман Рупотка, заместитель генерального директора по производству ООО «Полигон ТБО».

И даже при таких внушительных объемах, покупатели жалуются на дефицит вторсырья. Бумаги, поставляемой с Полигона ТБО, не хватает и приходится либо сокращать загрузку производственных мощностей, либо закупать сырье в нескольких регионах и нести лишние транспортные расходы. Интересный факт: изготовление новых материалов из вторсырья значительно снижает не только стоимость конечного продукта, но и вредное воздействие на атмосферу более чем на 20%!

Кстати, одна из крупнейших фабрик Челябинска за год производит до 100 млн рулонов экономичной (и, что важно, — экологичной) туалетной бумаги именно из макулатуры.

Фото: Полигон ТБО

По словам специалистов полигона ТБО, закрыть потребности заводов и фабрик можно полностью. Несмотря на внушительные показатели выборки вторсырья, 30% бумажных отходов все-таки приходится захоранивать. Это происходит из-за отсутствия технологии переработки некоторых видов бумажной продукции. Такими являются: упаковка типа «тетрапак», яичная упаковка, вощеная и ламинированная бумага, кассовые чеки и афиши, гигиенические изделия. Кроме того, огромное количество сырья становится непригодным для дальнейшего использования из-за неправильного обращения с ТКО.

«Хорошую макулатуру приходится выбрасывать из-за порчи. Это мокрая бумага, загрязненная пищевыми остатками, жирами. Зачастую люди просто складывают весь мусор вместе, не задумываясь, что стопка бумаги, намокшая и испачканная, из ценного сырья превращается в бесполезный мусор. Если бы люди более ответственно отнеслись к этому вопросу, то мы смогли бы выбирать еще больше хорошего вторсырья, — поделился мнением оператор сортировочного комплекса Полигона ТБО Александр Маляр. — Если бы люди просто копили и складывали всю бумагу в отдельные пакеты, то было бы уже хорошо. А большие картонные коробки, насколько я знаю, можно складировать рядом с контейнерами, а не в них. Тогда перевозчик собирает их вместе с крупногабаритными отходами, и они поступают на сортировку в хорошем состоянии».

Бытует мнение, что бумажные отходы легко и быстро разлагаются естественным образом и являются самыми безопасными с точки зрения накопляемого вреда. Но, это далеко от истины. Многие современные бумажные изделия содержат красители, тяжелые металлы и прочие химические вещества, отравляющие почву. Кроме того, промасленная бумага или композитная упаковка может лежать на полигоне десятилетиями в полной сохранности.

Очевидно, что при увеличении эффективности сортировки и выборки качественного сырья, выиграют все: население, природа и бизнес. Сотрудники полигона ТБО уверены — существующий показатель извлечения полезного бумажного вторсырья можно довести до идеала.

Но, без помощи южноуральцев не обойтись, ведь качественная сортировка начинается с мусорного ведра в каждом доме. Для этого даже не требуются массовое внедрение контейнеров для раздельного сбора отходов. Элементарное складирование бумаги отдельно от пищевых отходов даст ей больше шансов на вторичную переработку, сократит производство новой продукции и, значит, спасет леса от вырубки.

Бережное отношение к природе — это ответственное отношение к мусору. И это не так сложно, как кажется.

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