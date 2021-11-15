В ноябре из Челябинска начнут летать самолеты по новым направлениям

Самолеты начнут летать в трех новых направлениях
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В конце ноября в челябинском аэропорту откроются три новых рейса. Об это сообщила авиакомпания Red Wings которая будет выполнять полеты
С 25 ноября начнут отправляться самолеты в Ноябрьск. Рейсы будут выполнять по четвергам.
В 28 ноября по воскресеньям челябинцы смогут воспользоваться авиарейсом до Салехарда.
С 24 ноября моно будет улететь из Челябинска в Уфу. Рейсы также будет повторяться каждую неделю, по средам.
На все маршруты назначены самолеты Sukhoi Superjet 100, каждый из которых вмещает по 100 пассажиров.
Билеты уже поступили в продажу, цены на полеты формируют с учетом субсидий, которые авиакомпания получает из региональных и федерального бюджетов.
Билет на ближайший рейс до Ноябрьска сейчас можно приобрести минимум за 7 372 рубля, до Салехарда — за 7 976 рублей, до Уфы — за 1 856 рублей.
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