В Челябинске обнаружены более 2,5 тысяч незаконных киосков и автостоянок

После сноса киоски вырастают вновь Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Начальник комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска Оксана Шейкина озвучила последние данные по незаконным стационарным объектам в городе. Всего таких зафиксировано более 2,5 тысяч, большая часть из них — киоски, почти 500 стоянок. При этом снесли с начала года 683 объекта. В Курчатовском и Калининском районах ларьки приходится увозить дважды.

— В Курчатовском районе повторно снесли торговые объекты на Молдавской, — рассказала Оксана Шейкина. — На 250-летия Челябинска, 13 участок был зачищен в октябре, администрация Калининского района благоустроила территорию. Но 2 киоска вернулись обратно на это же место, мы их снова демонтировали.

С 10 ноября в МКУ «Городская среда», которое занимается сносом незаконных объектов, новый начальник Василий Воеводин, бывший сотрудник полиции, был начальником Еткульского районного отдела МВД, в 2020 году вышел в отставку в звании подполковника. Прежнего руководителя Александра Грезева уволили после служебной проверки.

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