В Челябинске назначили директора муниципального учреждения, отвечающего за снос киосков

Муниципальное учреждение возглавил экс-полицейский. Фото: полиция Еткульского района

В челябинском муниципальном казенном учреждении «Городская среда» с 10 ноября назначили нового директора. Руководить учреждением будет Василий Воеводин. Ранее он работал в полиции, был начальником Еткульского районного отдела МВД, в 2020 году вышел в отставку в звании подполковника.

Предыдущего директора «Городской среды» Александра Грезева накануне уволили по итогам служебной проверки. Его предшественник Сергей Шумаков ушел в отставку по собственному желанию после первого объезда города с мэром Натальей Котовой. У главы Челябинска возникли претензии к обилию ларьков.

МКУ «Городская среда» находится в подчинении комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска. По данным мэрии, за последние полгода в городе демонтировали более 500 незаконных киосков. Вопросы к порядку демонтажа ларьков возникли у УФАС: в ведомстве считают, что часть объектов снесли незаконно.

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