Появилось видео момента аварии с шестью погибшими на трассе М-5 в Челябинской области

В аварии выжил только один человек. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Управление Госавтоинспекции по Челябинской области опубликовало запись с видеорегистратора автомобиля LADA Kalina, которая 13 ноября попала в смертельную аварию на трассе М-5 «Урал». На кадрах видно, из-за чего именно произошла трагедия.

— В 15:57 часов на 1713 км автодороги Москва-Челябинск на территории Саткинского района 36-летняя женщина за рулем Mitsubishi Lancer не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение со встречным автомобилем LADA Kalina, за рулем которой находился 26-летний мужчина, — рассказали в УГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП погибли шесть человек, в том числе оба водителя. За рулем «Лады» находился 26-летний жених Дмитрий Козырев, его супруге Софье Ковыляевой было 22 года. С ними ехали тетя и дядя молодого человека, им по 39 лет, а также их 20 летняя дочь — выжила только она. Что касается 37-летнего пассажира Mitsubishi, то он тоже погиб на месте.

Известно, что погибшие в отечественном автомобиле ехали в Саткинский район для того, чтобы повидаться с родителями невесты. Парень и девушка, кстати, в тот день расписались. За рулем автомобиля Mitsubishi Lancer находилась жительница Бакала. Она имела водительский с 2015 года и за это время ни разу не привлекалась к ответственности.

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