Среди погибших в страшном ДТП на трассе «Урал» были молодожены: «Ехали к родителям на благословение»

Из челябинского ЗАГСа молодые люди поехали в Сатку. Фото: ГИБДД, МЧС, Наталья Козырева

Среди погибших в страшной аварии на трассе «Урал» под Златоустом были молодожены. За рулем «Лады» находился 26-летний жених Дмитрий Козырев, его супруге Софье Ковыляевой было 22 года. С ними ехали тетя и дядя молодого человека, им по 39 лет, а также их 20 летняя дочь — выжила только она.

— Я не знаю как я буду дальше жить... И как теперь жить. Мои дети расписались в этот день и ехали с моей сестрой и племянницей к родителям на благословение, — написала мать погибшего парня Наталья Козырева.

ЧИСЛО 13 БЫЛО В ИХ ЖИЗНИ

В тот вечер они ехали из Челябинска, где была регистрация, в Сатку — оттуда родом невеста. Ничего не предвещало беды: ни погода, ни даже дата 13 ноября.

— Они дружили два года. 13-е число постоянно присутствовало в их жизни. Знакомство, сватовство, сделал предложение. Так и решили пожениться 13 ноября. Ничего не предвещало. Даже не было предчувствия. Мы поехали первые рано утром, взяли с собой младшую племянницу. Они расписались, с ними присутствовали моя младшая сестра, ее муж и вторая племянница, — рассказала КП-Челябинск Наталья Козырева. — В них врезалась Mitsubishi. Один миг. Так мы не благословили детей.

Молодую пару ждали в Сатке. Фото: Наталья Козырева

Уже завтра состоится прощание с Дмитрием и Софьей. Дядю и тетю похоронят послезавтра, 17 ноября.

— Я сейчас хочу уснуть и не получается. Может кто-то из друзей не знает, может кто-то хотел с ними попрощаться, — говорит мама погибшего.

Если вы хотите оказать помощь семье погибших, вы можете связаться с Натальей Козыревой через ее страницу во ВКонтакте.

ПОТЕРЯВ СЫНА, ПРИОБРЕЛА ДВЕ ДОЧЕРИ

Выжившая девушка сейчас находится в Саткинской больнице. Она в тяжелом состоянии, но не в реанимации, сообщили в медучреждении. У пострадавшей сильный шок.

— У нее сломаны ноги. Доктор пообещал, что в областную больницу Челябинска на вертолете мы ее перевезем, — рассказала Наталья Козырева.

Она планирует забрать к себе дочерей свое погибшей сестры.

— Потеряв сына приобрела две дочери. Буду оформлять опекунство на них, — рассказала она.

Помимо Дмитрия у женщины есть еще младший сын.

КАК ПРОИЗОШЛО ДТП

Как сообщили в ГИБДД, водитель автомобиль Mitsubishi Lancer совершал обгон и не справился с управлением. На записи с регистратора «Лады» видно, что иномарку занесло и она левым боком влетела в отечественную легковушку. От удара «Лада» улетела в кювет и перевернулась.

— Автомобилем Lancer управляла 36-летняя женщина, жительница Бакала, имела водительский стаж с 2015 года, к административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекалась, — сообщили в отеле пропаганды ГИБДД области.

Вместе с женщиной-водителем погиб и мужчина 37 лет. Кем они приходились друг другу, не сообщается.

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