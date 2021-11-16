Стала известна причина пожара в Копейске, при котором погибли мать и двое детей

Тела погибших нашли в двухэтажном доме на садовом участке. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Специалистам МЧС удалось установить предположительную причину пожара в копейском СНТ «Станкостроитель-3». В огне погибли женщина и двое маленьких детей.

— Причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования, — рассказали в региональной прокуратуре.

В надзорном ведомстве собираются привлечь экспертов, чтобы выяснить, как специалисты уполномоченных служб проводили техобслуживание газового оборудования в доме.

Фото: прокуратура Челябинской области

— Также будет дана оценка профилактической работе, проводимой с многодетными семьями по предупреждению нарушений правил пожарной безопасности, — уточнили в прокуратуре.

В СУ Следственного комитета по Челябинской области после пожара возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, двухэтажный частный дом и надворные постройки в СНТ загорелись днем 15 ноября. Огонь удалось потушить, но в доме обнаружили теа погибших: 32-летней матери, четырехлетнего мальчика и полуторогодовалой девочки.

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