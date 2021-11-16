Представителя Челябинской области исключили из состава Госсовета

Владимир Путин исключил Александра Глазкова из состава Госсовета. Фото: администрация Саткинского района

Глава Саткинского района Александр Глазков перестал быть членом Государственного совета России. Указ об изменении состава высшего совещательного органа подписал президент Владимир Путин.

В Госсовете Александр Глазков состоял менее 11 месяцев: указ о его назначении президент подписывал в конце декабря 2020 года.

В составе Госсовета остался губернатор Челябинской области Алексей Текслер: он входит в президиум и руководит комиссией по экономике и финансам.

Государственный совет – совещательный орган, состав которого формирует президент России. Совет призван обеспечивать взаимодействие органов власти, а также определять направления внутренней и внешней политики.

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